Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Более 290 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили и реконструировали в прошлом году в Москве. О развитии коммунальной инфраструктуры столицы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, во время комплексного благоустройства обновили сети на Волгоградском проспекте и Щёлковском шоссе. Строители в основном применяют бестраншейные технологии. Они позволяют сократить количество земляных работ.

Специалисты используют отечественные материалы. Трубы из полиэтилена и стеклопластика отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения.