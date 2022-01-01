В Крыму выращивают редкий гибридный сорт лимона

Тропический фрукт в зимнем Гурзуфе поражает. Это пандероза - гибрид помело, цитрона и лимона. Ничего подобного многие воспитанники Артека еще не видели.

Первые саженцы привезли в Артек из Грузии в 1986 году. Дерево неприхотливое. Но даже в солнечном Крыму требуется особый температурный режим.

"В летний период это должна быть высокая влага, чтобы вырастить, чтобы лимоны себя хорошо чувствовали в теплице. В зимний период мы их тоже поддерживаем теплом - это 18-25 градусов, что должно быть в теплице", - пояснила Татьяна Панова, начальник отдела ландшафта территории МДЦ "Артек".

Вот уже 40 лет воспитанники детского центра ухаживают за растениями – пропалывают сорняки, удаляют сухие листья, подвязывают ветви, черенкуют и сажают новые деревья. Январской смене достается самая приятная работа – сбор урожая.

Пандероза – самый загадочный сорт лимона. До сих пор неизвестно, как он появился. По одной версии, его целенаправленно вывели в конце 19 века в США. Но подтверждений нет. Возможно, это результат случайного перекрёстного опыления различных цитрусовых растений. В любом случае, гибрид получился поразительный.

Вечнозеленый карлик с громадными плодами. Вес такого лимона может доходить до килограмма. Шкура, конечно, толстая, зато мякоть - словно лимон уже посыпали сахаром.

Урожай этой небольшой теплицы до 250 килограммов в сезон. Из пандерозы в Артеке делают джем или просто добавляют дольки в чай. Но с 2022 года дети отправляют собранные плоды нашим военнослужащим в зону СВО.

С начала СВО Артек провел уже 19 гуманитарных акций. Выпечка, варенья, маслины, фрукты – всего более 200 тонн помощи. Все сделано и собрано детьми для поддержки наших военнослужащих и мирных жителей прифронтовой зоны.