Германия придумала чувствительный ответ США на повышение пошлин

Власти Германии задумались над существенным повышением для Соединенных Штатов арендной платы за эксплуатацию военных баз на германской территории. Это ответный ход на повышение таможенных пошлин, анонсированное американскими властями.

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать таможенные пошлины как инструмент давления в ситуации вокруг Гренландии — Вашингтон стремится прибрать остров к рукам, но Дания отказывается уступить свою автономию. Трамп заявил, что "Гренландия нужна нам для национальной безопасности", и подчеркнул, что не намерен сдаваться.

Продумывая ответные меры на применение Соединенными Штатами экономических рычагов, в ФРГ рассматривают ощутимый подъем платы за американские базы в Рамштайне и Штутгарте.

Звучат также призывы удалить с территории Германии американских военных и американское ядерное оружие, а также прекратить размещение американских ракет на территории Германии, пишет The Times.

В то же время The New York Times пишет, что торговая война США и Европы скажется на возможностях поддержки Украины. Издание отмечает, что именно это было причиной сдержанности, которую до сих пор европейцы старались проявлять в отношении Трампа с его амбициями. Однако притязания США на Гренландию "не оставили Европе иного выбора, кроме как отреагировать".

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала США решать вопросы по Гренландии внутри НАТО. Политик заявила, что повышение таможенных пошлин грозит привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов, а выгоду из этого извлекут Россия и Китай.