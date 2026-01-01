Банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян

За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2-3 миллионов, тогда как прежде за месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов.

Как поясняет "Коммерсантъ", такое резкое увеличение количества блокировок является следствием расширения перечня критериев подозрительных операций. Банки обязаны проверять транзакции на перечисленные в списке признаки.

Однако, отмечает издание, многие пострадавшие от блокировок жалуются, что причины случившегося им непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в Центробанк. Кредитно-финансовые организации далеко не всегда разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений.

В Центробанке заверили, что постоянно анализируют эффективность действующих требований и, при необходимости, вносят изменения. При этом "Коммерсантъ" напоминает, что еще в ноябре 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина признавала, что жалобы на мошенничество упали, зато выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов: "То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку".

Ранее Центробанк подчеркивал, что банки обязаны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого нормативно-правового акта было принято решение о блокировке банковской карты. Регулятор также призвал сообщать гражданам о том, что им необходимо предпринять для защиты своих прав и снятия ограничений.

Аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, как добросовестным гражданам минимизировать риски блокировки карт. Она подчеркнула, что проводимые операции должны укладываться в финансовую картину клиента и иметь внятное объяснение.