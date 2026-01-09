Аделина Сотникова тайно родила второго ребенка

Спортсмены Аделина Сотникова и Дмитрий Попко стали родителями во второй раз. Радостную новость прославленная фигуристка сообщила в социальных сетях. Спортсменка опубликовала видео, на котором предстала с внушительным животом.

"Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда — на свет появился новый прекрасный человечек! 09.01.2026. Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это — самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026-му", - написала счастливая Аделина в своем официальном телеграм-канале.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Для них новость стала полной неожиданностью. Аделина даже не намекала о том, что ждет второго ребенка. Сотникова вела активную жизнь: много тренировалась и выступала в ледовых шоу, давала мастер-классы. Но в какой-то момент ушла в тень, мастерски скрывая интересное положение.

Кто родился у Сотниковой и Попко, мальчик или девочка, пока неизвестно. Напомним, что пара воспитывает сына Даниэля. Кстати, кто является отцом ее наследника, Аделина скрывала до последнего. Лишь когда ребенок появился на свет, Сотникова призналась, что его отцом является теннисист Дмитрий Попко. Кстати, с ним она официально оформила отношения лишь недавно - летом 2025 года.