Медведев высмеял Европу из-за лозунга Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев саркастично высказался о конфликте между США и Европой из-за притязаний американских властей на Гренландию.

В социальной сети Х Медведев напомнил про любимый лозунг Трампа: "Make America great again" (MAGA). В качестве злободневной альтернативы российский политик предложил другие варианты: "Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA)".

Резюмировал Медведев вопросом: "Наконец дошла идея, болваны?"

Ранее Дмитрий Медведев уже делал прогноз по ситуации вокруг Гренландии. Он отмечал, что европейские политические лидеры, невзирая на все публичные возражения против притязаний Соединенных Штатов на Гренландию, "просто сдадут" остров американцам.

Западные СМИ между тем пишут, что раскол между США и Европой скажется на возможностях поддержки Украины. Именно помощь киевскому режиму в пику России была причиной сдержанности, которую до сих пор европейцы старались проявлять в отношении Трампа с его амбициями. Однако притязания США на Гренландию "не оставили Европе иного выбора, кроме как отреагировать".