В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы

Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева просят подумать над ужесточением ответственности для автомобилистов, которые используют ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.

Как пишет SHOT, глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к главе МВД с просьбой ввести для таких водителей наказание в виде лишения прав, поскольку их поведение опасно для участников дорожного движения.

Общественник пояснил, что из-за избыточно яркого света от любителей ксенона другие водители не могут пользоваться зеркалами заднего вида или сталкиваются с тем, что их слепят встречные машины.

Действующее законодательство предусматривает слишком мягкую, по мнению Шапарина, ответственность за такие нарушения — всего лишь 500 рублей штрафа. Любителей ксенона это не остановит, убежден автор инициативы. Он настаивает на лишение прав за любое использование подобных фар. В качестве альтернативы предлагается увеличить штрафы до 30 тысяч рублей.

Ранее прозвучало предложение ввести ощутимые штрафы за использование автомобилистами "иранской тонировки". Так называют рулонные шторки, которые легко крепятся на стекле машины, а по требованию инспектора ГИБДД быстро снимаются без повреждений. Однако так же быстро "иранская тонировка" возвращается на прежнее место.

В ноябре президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Целями реализации стратегии являются повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержка развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин ДТП.