Бывшему мужу стало стыдно за слова о Людмиле Гурченко: вот что он сказал

Людмила Гурченко была одной из самых известных актрис. Ее не стало 14 лет назад, однако слава артистки не меркнет. То и дело ей посвящают программы на телевидении, где коллеги делятся воспоминаниями о ней. Вот только бывший муж Гурченко, музыкант Константин Купервейс, уверен, что многие рассказы о ней - небылицы.

"Что касается всех этих людей из ток-шоу, то, когда смотрю на них и слышу, что они говорят, мне стыдно! Многие даже не были с ней толком знакомы", - с возмущением отметил Купервейс.

Он вспомнил, как кто-то рассказывал, как Людмила Гурченко в какой-то ситуации расплакалась. По мнению Купервейса, это вряд ли могло случиться. "Я вообще ее слезы видел считанные разы за 20 лет совместной жизни", - отметил музыкант.

По мнению Купервейса, некоторые коллеги любят приукрашивать истории, касающиеся Гурченко. А некоторые и вовсе выдумывают то, чего не было на самом деле. "Еще один артист уверял с экрана, что жил рядом с ней в гостинице и заходил покурить (а Люся не курила), помогал ей (а она была на костылях, гипс на всю ногу) даже в каких-то интимных делах!!! Это я был с ней 24 часа, делал уколы, Люся никого к себе не подпускала!" - заявил артист "Каравану историй".