Приставы, понятые и полицейские прибыли насильно выселять Ларису Долину

Сегодня, 19 января, началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы уже приехали на адрес, чтобы передать ключи новой владелице Полине Лурье. Кроме того, в мероприятии участвуют понятые и полицейские.

Сама Полина Лурье не приехала, чтобы принять ключи от приставов, передает SHOT, однако прибыла ее адвокат Светлана Свириденко.

Сообщается, что Лариса Долина извещена о принудительном выселении. Однако в настоящее время артистка вместе с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой проводит время в ОАЭ. Артистка взяла премиальный номер и пакет Ultra All Inclusive: семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес. В основном Лариса Долина сидела в номере. Днем она могла выйти к морю: кальян, напитки, семейные игры.

За новостями из России следила — читала телеграм-каналы и обсуждала происходящее с близкими. В момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян. Вернуться в Россию певица должна завтра, 20 января.