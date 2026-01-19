Россиянин получил 13 лет за шпионаж в пользу Швеции

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор россиянину за шпионаж в пользу Швеции.

Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строго режима, 250 тысяч рублей штрафа и ограничение свободы на срок один год, передает "РИА Новости".

60-летний инженер-конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Михаил Взводнов собирал и передавал секретную информацию представителям Службы разведки и безопасности Швеции (MUST).

По указанию кураторов, россиянин, имеющий гражданство Финляндии, собирал и хранил в своём загородном доме сведения, после чего планировал передать их иностранной разведке.

Уточняется, что шведские спецслужбы действовали, в том числе, в интересах Украины и пытались узнать информацию о вооружении и технике ВС России в ходе СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее сотрудники ФСБ задержала троих жителей Запорожской области по подозрению в шпионаже. Они передавали данные о расположении российских войск.