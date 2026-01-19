Киев приостановил закупку дронов у немцев

Киев приостановил заказ дополнительных ударных беспилотных летательных аппаратов у немецкой компании Helsing после неудачных испытаний.

ВСУ столкнулись с проблемами со взлетом. Испытания проводились у линии боевого соприкосновения.

"В модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для управления без пилота, отсутствовали некоторые из этих инструментов", - пишет Bloomberg.

В результате дроны оказались подвержены воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее власти Италии заявили, что решение Рима участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины было преждевременным.