Россиян предупредили о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

Мошенники рассылают россиянам сообщения якобы от портала "Госуслуги", утверждая, что указанный пользователей электронный адрес невозможно использовать для отправки уведомлений. Под этим предлогом граждан просят перезвонить в "техподдержку".

Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, злоумышленники присылают потенциальной жертве запрос якобы на обновление электронной почты и просят позвонить по указанному номеру телефона.

Чтобы усыпить бдительность, в такой мошеннической рассылке призывают ни в коем случае не сообщать коды неизвестным. В письме используются изображения, очень похожие на официальные логотипы, сообщает ТАСС.

Россиян призывают сохранять бдительность и напоминают единственный электронный адрес, с которого может прийти настоящее письмо от истинного портала "Госуслуги": no-reply@gosuslugi.ru.

Ранее сообщалось, что злоумышленники под видом сотрудников Федеральной налоговой службы звонят гражданам и заявляют о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого. Жртву сначала запугивают мнимыми нарушениями, а затем требуют назвать код из СМС-сообщения — якобы для подтверждения записи в отделение налоговой инспекции.

Также мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. Например, злоумышленники запугивают россиян "эпидемией гонконгского гриппа", чтобы выманить у них данные для входа на портал "Госуслуги" и затем похитить деньги.