Принц Гарри возвращается в Великобританию, однако дома его никто не ждет

Принц Гарри сегодня, 19 января, возвращается в Великобританию, чтобы участвовать в суде с Daily Mail. Однако дома опального члена семьи никто не ждет.

Дело в том, что отец, король Карл III, с супругой Камиллой будут в Шотландии на инвестиционном форуме. Что касается старшего брата Гарри, принца Уильяма, то он вместе с принцессой Кэтрин также направляется в Шотландию с официальным визитом. Примечательно, что будущий король назначил встречу в Бристоле в день, когда принц Гарри будет давать показания в суде.

Более того, у него не получится пообщаться даже со своей тетей. Принцесса Анна также будет отсутствовать в стране во время его визита в Великобританию, передает Marie Claire.

Кстати, это не первый планируемый визит принца Гарри домой. Младший сын короля намерен приехать еще раз, но уже с женой Меган Маркл. Однако не исключено, что супруга не будет сопровождать принца. Всем известно, что Меган не любит Великобританию. Зато она может отпустить мужа домой вместе с детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет.

Это, как отмечают эксперты, сделает ситуацию еще драматичнее. А Маркл извлечет дополнительную выгоду — ей будет что рассказать прессе и большая вероятность, что за новую историю о жертвенности во имя королевской семьи Меган получит неплохой гонорар.