Анастасия Волочкова отметит 50-летие без матери и дочки: "Это чужие для меня люди"

Завтра, 20 января, Анастасия Волочкова справит круглую дату. Сложно представить, но скандально известной балерине исполнится 50 лет. Артистка совершенно не скрывает возраст, более того, она намерена отметить юбилей грандиозным шоу в "Театре на Цветном".

Артистка пригласила на свой день рождения Никиту Джигурду, певца Рому Жукова, "русскую Барби" Татьяну Тузову и других представителей отечественного шоу-бизнеса. А вот мамы и дочки на юбилее Волочковой не будет.

"Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники", - заявила Анастасия.

Напомним, что серьезная размолвка между близкими случилась несколько месяцев назад, когда Волочкова узнала, что дочь сыграла свадьбу, но ее на торжество не пригласила. Балерине изначально не нравилось желание молодых отметить свадьбу в узком кругу. Те все же пошли Анастасии навстречу и сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в присутствии журналистов, за организацию торжества взялась сама балерина.

Однако именно на бракосочетание Ариадна Анастасию не позвала. Однако артистка все равно узнала правду и очень этому возмутилась. Самое интересное, что мать Волочковой на мероприятии присутствовала. После замужества Ариадна взяла фамилию мужа. Говорят, это еще сильнее ударило балерину.

Теперь о примирении и речи не идет. "Я не знаю, кто, как и с кем хочет помириться или подружиться. Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей. А потом в составе четырех человек я отмечу праздник у себя дома", - сообщила Волочкова Starhit.