Морозы до минус 33 градусов придут в Москву

Морозы до минус 33 градусов ожидаются в Москве и других регионах Центральной России к 25 января. Об этом предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, средняя полоса России 19-21 января пройдет через существенное повышение температуры, а с 22 января морозы день ото дня будут крепчать. Например, в Ярославле и Костроме столбики термометров упадут почти на 20 градусов.

Своего пика это похолодание достигнет к 25 января — в Москве, Владимире и Рязани не исключено 30-33 градуса мороза. До минус 25 градусов похолодает в Великом Новгороде и Петербурге, в Калининграде прогнозируется 15 градусов ниже нуля.

Шувалов подчеркнул, что нынешний январь имеет все шансы войти в топ-3 самых холодных январей XXI века.

Этому предшествовали сообщения о том, что после 20-градусных морозов в столичном регионе потеплеет до трех-пяти градусов мороза. Однако эксперт предупреждали, что это не основание прятать шубы и пуховики далеко в шкаф: северные ветры вновь возьмут свое, столбики термометров снова пойдут вниз.

Мороз не испугал многих верующих, решивших последовать народной традиции на Крещение. Окунулся в прорубь и президент Беларуси Александр Лукашенко, хотя температура воздуха составляла минус 15 градусов.