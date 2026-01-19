Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39

Число жертв крушения двух поездов в испанской провинции Кордово возросло до 39.

152 получили травмы. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте отметил, что цифры не являются окончательными, передает РИА Новости.

Крушение произошло на юге Испании в воскресенье около 19:40 (21:40 мск). Столкнулись поезд Малага - Мадрид и поезд Мадрид-Уэльва. Один из вагонов первого поезда полностью перевернулся.

Причины ЧП пока неизвестны. Поезда были новые, а участок железной дороги, на котором произошла авария, обновили в мае 2025 года.

В настоящий момент движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией приостановлено.