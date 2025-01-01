В Госдуме предложили защитить ветеранов СВО от сокращений на работе

Правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие предоставление ветеранам специальной военной операции дополнительных трудовых гарантий. Об этом рассказал в понедельник, 19 января, информированный источник.

Соответствующие поправки внес на рассмотрение Государственной думы председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ветеранам СВО предлагают предоставить преимущественное право на сохранение рабочих мест в случае сокращения численности сотрудников или штата.

По утверждению собеседника РИА Новости, в федеральном кабмине эту законодательную инициативу поддерживают.

Если пресловутые поправки будут приняты, дополнительные трудовые гарантии получат участники боевых действий в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Ранее правительство России разработало поправки в законодательство, предусматривающие предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы. Речь идет про дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Меры поддержки бойцов и ветеранов СВО обсуждались 30 декабря 2025 года во время встречи президента России Владимира Путина с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Помощь оказывают по всем направлениям: от оформления необходимых документов до медицинской реабилитации и содействия в трудоустройстве. Президент отметил, что эту работу ведут "с большим душевным теплом, теплотой".