Момент взрыва гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре попал на видео

В Сети появилось видео момента взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре (Республика Коми).

ЧП произошло во время занятия по тактической и огневой подготовке. Огонь попытались потушить самостоятельно, но он быстро распространился по помещению, а затем прогремел взрыв.

15 января в учебном центре МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. Начался пожар. Из здания эвакуировали 200 человек. Пострадали 24 человека. Из них 19 были доставлены в медицинские учреждения. Двое – в реанимации в тяжелом состоянии.

В понедельник, 19 января, стало известно, что Одна из пострадавших при взрыве учебной гранаты сегодня умерла от полученных травм в отделении реанимации Республиканской клинической больницы, сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Причиной ЧП стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Следствие установило, что начальник центра, несмотря на проводимые в актовом зале ремонтные работы, разрешил проведение занятия.

Преподаватель и начальник центре задержаны.