Собянин вручил премии журналистам Москвы

Они ежедневно создают информационную картину города, но сами - впервые на месте героев репортажей. В Мраморном зале столичной мэрии - журналисты, редакторы, ведущие и продюсеры, которые талантливо и оперативно рассказывают о самом интересном.

"Я могу спуститься глубоко под землю, рассказать, как у нас строят, копают метро. Я могу подняться, наоборот, на шпиль самого высокого храма, Храма Христа Спасителя, рассказать: посмотрите, какой вид. Я вам могу показать, и это большое счастье. Это большое счастье работать в Москве, быть журналистом в Москве", - отметила корреспондент Анна Балан.

Профессионалов своего дела, которые ярко проявили себя в 2025-м, лично поблагодарил за работу мэр Москвы Сергей Собянин и вручил премии города в области журналистики. Эта награда - признание высокого мастерства, самоотверженности и объективности.

"Пресса, средства массовой информации всегда играли огромную роль в нашей стране и любой другой. Но когда происходят военные действия, война, специальная военная операция, то роль средств массовой информации становится просто критической. Журналисты с передовой ведут свои репортажи, рискуя жизнью, донося до наших граждан, что там происходит, героизм наших бойцов формирует в целом сознание патриотизма наших граждан и единства нашей страны", - сказал глава города.

За оперативность и освещение социально значимых тем премии был удостоен и наш коллега, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Петр Вершинин.

"Для меня эта премия – прежде всего оценка труда и стимул работать дальше. У меня специфика такая, что мы очень часто, например, работаем в зоне специальной военной операции. И я там часто бываю и вижу, как много Москва делает для Донецка и для Луганска. Москва созидает, стоит рядом с людьми в самые сложные моменты жизни. И это очень ценно. И вот за это городу большое спасибо. И я очень рад и горд, что я являюсь частью этого", - сказал он.

Обозреватель "Московского комсомольца" Александр Добровольский был отмечен за создание исторических очерков о Москве. Любимый город он исследует десятилетиями и каждый раз находит неожиданные детали - даже во всем знакомом памятнике Юрию Долгорукому у здания мэрии.

"Лошадь фантастическая, потому что во времена Юрия Долгорукого таких лошадей и здесь, и вообще в мире не существовало. Были маленькие достаточно, мелкие степные лошадки, которые, в общем, под массивным князем бы смотрелись, конечно, весьма так неубедительно. Изобразили донского рысака, который был более представителен, и поэтому князь на нем смотрится, естественно, более внушительно и убедительно. Так что вот лошадь, оказывается, не та", - рассказал Добровольский.

Праздничная церемония для журналистов - лишь короткая пауза. После которой они вернутся на свои "боевые посты" - находить новые темы, проверять факты и доступно и правдиво рассказывать о главном.