Задержанному в Балашихе водителю Porsche предъявили обвинение

47-летнему мужчине, которого в минувшую пятницу задержали в Балашихе, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции, а также в умышленном повреждении имущества.

Накануне в отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. С прессой он не общался, накрылся капюшоном и всё время смотрел в пол.

Находясь за рулем Porsche, он не остановился по требованию инспекторов и даже когда патрульная машина заблокировала нарушителя, несколько раз врезался в служебный автомобиль и наехал на ногу инспектора. Задержать мужчину удалось после стрельбы по колёсам. Следователи установили, что у него не было водительских прав.

"Со всеми материалами данного дела мы можем знакомиться только после окончания следственных действий. И тогда уже сторона защиты может сделать однозначный вывод: виновен мой подзащитный в данном преступлении, либо он не виновен. Тогда мы все процессуальные действия и решения судебных инстанций будем оспаривать", - сообщил адвокат Сергей Шкурин.