В Москве прошел рейд по велокурьерам-нарушителям

Бдительные полицейские и машина с включёнными проблесковыми маячками – в столице прошел рейд, цель которого - выявить велокурьеров, которые нарушают правила дорожного движения.

"На данный момент пока привлечено 5 водителей, составлены административные материалы на 5 водителей. Нарушают пересечение проезжей части по пешеходному переходу, а также двигаются по проезжей части дальше первого ряда от правого края проезжей части", - сообщил инспектор ДПС Александр Романов.

Еще одно распространенное нарушение - езда по тротуарам. За это курьеры получили штрафы от 800 рублей. Дениса полицейские остановили за езду в неположенном месте, однако позже внимание сотрудников привлёк транспорт курьера – модель повышенной мощности, для которой нужны права категории "М". Впрочем, у мужчины их не оказалось.

Зарплата курьеров напрямую зависит от скорости доставки. Но езда велокурьеров без правил частую приводит к печальным последствиям. Михаил играет на трубе в музыкальной группе. Утром по дороге на работу его сбил доставщик продуктов. Из-за полученных травм музыканту пришлось отказаться от выступлений. В похожей ситуации оказалась и Александра. В её машину тоже врезался велокурьер.

Нарушать ПДД на электровелосипедах и других СИМ скоро станет дороже. Этой весной в силу могут вступить поправки Минтранса для средств мощностью свыше 250 ватт. Их обяжут регистрировать, а штрафы приравняют к автомобильным.