Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Новопавловка (Донецкая Народная Республика) и Павловка (Запорожская область).

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в ДНР отличились подразделения группировки войск "Центр", а в Запорожской области активные действия продемонстрировали подразделения группировки войск "Днепр".

Наряду с этим улучшили тактическое положение в зоне СВО подразделения группировок войск "Север" и "Юг", бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал, что все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на попытки украинских националистов прорваться в город.

Тем временем в Госдуме предложили для достижения целей спецоперации и установления устойчивого мира на Украине переквалифицировать СВО в контртеррористическую операцию. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в ответ на действия киевского режима необходимо предпринять "предельно жесткие и оперативные меры".