Помощники Ларисы Долиной сами открыли дверь в квартиру Полине Лурье

Сегодня, 19 января, началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы уже приехали на адрес, чтобы передать ключи новой владелице Полине Лурье. Кроме того, в мероприятии участвуют понятые и полицейские.

Сама Полина Лурье не приехала, чтобы принять ключи от приставов, однако прибыла ее адвокат Светлана Свириденко.

Она же сообщила, что судебные приставы передадут Полине Лурье ключи от квартиры. Также она опровергла информацию о том, что дверь пришлось вскрывать. Свириденко сообщила, что представители Ларисы Долиной добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру в Хамовниках, передает РИА Новости.

Также приставы осмотрели жилплощадь, чтобы узнать, есть ли в ней "вещи должника".

Напомним, Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.