Лукашенко объяснил единство России и Беларуси: "Мы в одной лодке"

Россия и Беларусь способны обеспечить свою независимость практически по всем направлениям. На это указал в понедельник, 19 января, белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам политика, которые приводит БелТА, Россия и Беларусь находятся "в одной лодке". Главы государств "определились: ориентироваться надо на свое", независимо от внешних условий и санкций или их отсутствия.

Также Лукашенко подчеркнул, что наши страны "делить не надо, потому что нас уже трудно разделить в оборонном плане: мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть, отдельно на Беларусь, отдельно на Россию, нет никакого смысла".

Президент Беларуси подчеркнул, что Москва и Минск в рамках Союзного государства готовы защищать свои интересы: "Надо пережить эти лихолетья".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".

Александр Лукашенко подчеркивал, что страны Запада хотят разорвать единство России и Беларуси. По словам политика, недружественно настроенные западные лидеры "уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, – что надо разрубить единство Беларуси и России". Это значит, что Москву и Минск ожидают неспокойные времена.