Кремль: Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин встретил праздник Крещения Господня (Богоявление), как делает это каждый год. Об этом рассказал в понедельник, 19 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, окунулся в крещенскую прорубь — иордань.

При этом Дмитрий Песков не стал уточнять, где именно президент встретил Крещение, а также не раскрыл другие детали, сообщает РИА Новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также не изменил своей традиции и в Крещение Господне окунулся в прорубь. Песик белорусского лидера очень переживал за хозяина: белый шпиц Умка явно не понимал, что происходит, и метался на краю иордани, заливаясь встревоженным лаем.

Омовение в купели совершили и российские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий. Десантники Донского казачьего полка, выполняющие задачи в составе группировки "Север", приняли участие в богослужении и провели обряд крещенских купаний в Сумской области. В Подмосковье в Главном храме Вооруженных сил России освятили сразу несколько купелей.