Трамп позвал Путина в "Совет мира" по Газе

Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по сектору Газа, создаваемый американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал в понедельник, 19 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил получение от Соединенных Штатов соответствующего приглашения, однако отметил, что пока решение по нему не принято.

В настоящий момент Москва изучает все детали поступившего из Вашингтона предложения и надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

16 января президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по сектору Газа. По утверждению американского лидера, "это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо". Однако конкретные фамилии участников новой структуры Трамп не называл.

Однако политолог-международник Елена Супонина скептически высказалась о восторженных обещаниях Трампа. Эксперт отметила, что "насчет мира на века в этой точке Ближнего Востока он очень сильно перегнул палку", а что касается деталей мирного плана по Газе, "Трамп там нагородил много чего".