Девочка провалилась в открытый люк по пути в школу в Краснодаре

В Краснодаре прохожие спасли 10-летнюю девочку, провалившуюся в открытый люк.

Инцидент произошел на улице 75-летия Победы. Школьница шла на занятия и не заметила открытый люк под слоем снега. Провалившись в дыру, она позвала на помощь. Прохожие помогли ей выбраться. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

Очевидцы рассказали telegram-каналу "112", что около открытого колодца идет стройка, которая никак не огорожена.

Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.