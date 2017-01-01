Сати Казанова рассказала о второй беременности

В 2017 году певица Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Говорят, в шоу-бизнесе эта новость стала сенсацией. По слухам, за привлекательной артисткой ухаживали гораздо более влиятельные мужчины, один из которых и вовсе подарил ей квартиру в Москве.

Осенью 2024 года Сати и Стефано стали родителями. У них родилась дочь. Беременность, к слову, певица не спешила афишировать. Лишь когда большой живот стало невозможно прятать, Казанова призналась, что ждет ребенка.

А теперь пошли слухи, будто у Сати вторая беременность. Поводом для разговоров послужили свежие фотографии артистки, которые она выложила на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На них певица запечатлена в платье, которое подчеркнуло все изгибы фигуры. Особо наблюдательные фанаты высказали мнение, что у артистки округлился живот, и начали поздравлять ее с беременностью.

Однако сама певица коротко высказалась об интересном положении. "Живот особой плоскостью не отличался и до родов…" - призналась Казанова.

К слову, у певицы был трудный и сложный путь к материнству. Однажды у нее и вовсе случилась замерзшая беременность. Поэтому рождение дочери стало поистине долгожданным событием. Интересно, что лица девочки и ее имя ни Сати ни супруг Стефано не обнародовали до сих пор.