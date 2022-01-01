Предприниматели ЗелАО отправляют бойцам СВО технику, экипировку и медикаменты

Предприниматели Зеленоградского административного округа столицы (ЗелАО) помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва" со ссылкой на префектуру округа.

Так, предприниматели направляют в зону СВО беспилотники, современные средства РЭБ, медикаменты и многое другое.

"Директор одной из зеленоградских компаний Павел помогает военнослужащим в зоне проведения СВО с сентября 2022 года. Поддержка охватывает разнообразные потребности – от спецтехники до предметов первой необходимости. Предприниматель закупает оборудование и транспорт по запросам бойцов, в том числе средства РЭБ и беспилотные летательные аппараты. Компания на регулярной основе передает воинским подразделениям огнетушители, а в госпитали отправляет медикаменты, одежду и средства личной гигиены. В специально арендованном помещении организована работа по плетению маскировочных сетей. Волонтерам предоставляют бесплатное питание в принадлежащей бизнесмену столовой, а также регулярно отправляют выпечку на передовую", – говорится в сообщении.

Оказать поддержку бойцам СВО может любой желающий. Все подробности – на сайте.

Ранее сообщалось, что столичные культурные учреждения постоянно помогают бойцам СВО и жителям новых территорий. Так, Большой Московский цирк показал весной прошлого года в Донецке 23 спектакля.