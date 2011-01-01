Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

С 2011 года в столице открыто 127 новых станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). При строительстве город активно использует новые технологии, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одним из ключевых технологических прорывов стала проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром десять метров. Впервые ее применили на Некрасовской линии. Строительство больших тоннелей экономит средства и трудозатраты: вместо двух щитов используется один, нет необходимости в дополнительных притоннельных сооружениях. Технология двухпутных тоннелей получила дальнейшее развитие на Большой кольцевой линии", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, станция метро "Мичуринский проспект" стала первой в столичной подземке полуподземной станцией с асимметричными путевыми стенами.

Напомним, 15 января Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метрополитена. В среднем за сутки щит будет проходить порядка 15 метров.