Песков оценил шансы Трампа войти в мировую историю

Президент США Дональд Трамп войдет в мировую историю, если действительно добьется присоединения к американской территории острова Гренландия. Такое мнение высказал в понедельник, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, "существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю".

При этом Песков отметил, что "можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, что соответствует параметрам международного права или не соответствует", поскольку речь идет не об оценках подобного рода, а лишь о значимости в историческом контексте, сообщает ТАСС.

Ранее политолог-американист Константин Блохин предположил, что Трамп "взвинчивает ситуацию до предела" и "выдвигает ультиматумы заведомо невыполнимые", чтобы заставить европейцев сесть за стол переговоров и предложить более благоприятные условия для размещения американской военной инфраструктуры в Гренландии.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастично высказался о конфликте между США и Европой из-за притязаний американских властей на Гренландию, напомнив про любимый лозунг Трампа: "Make America great again" (MAGA). Российский политик предложил свои варианты и поинтересовался у европейцев: "Наконец дошла идея, болваны?"