Путин обсудил с Совбезом строительство многополярного мира

Вопросы безопасности и формирования многополярного мира обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России. Владимир Путин провел совещание по видеосвязи из Кремля.

В беседе приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, представители администрации президента, министр иностранных дел и главы силовых ведомств.

"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи, давайте вот с этого начнём и попросим Сергея Викторовича Лаврова представить свои соображения на этот счёт, прошу вас", - отметил Путин.