Президент США Дональд Трамп полон решимости добиваться мира на Украине, поскольку рассматривает это как способ перезагрузить отношения с Россией. Такое мнение высказывают американские эксперты.

Как заявил аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин, если Россия придет к выводу о невозможности урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, боевые действия будут продолжаться вплоть до взаимного истощения сил.

Не исключено, что дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к серьезной угрозе безопасности для всей Европы. В любом случае, политическая конъюнктура не будет способствовать перезагрузке отношений между США и Россией.

Если добавить к этому стремление Вашингтона помешать дальнейшему сближению России и Китая, становится понятно, почему Трамп по-прежнему полон решимости добиваться мира на Украине, приводит мнение эксперта Politico.

Диалог между Москвой и Вашингтоном постепенно начал восстанавливаться после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия со всеми старается выстраивать диалог с позиции уважения и взаимной выгоды. Это распространяется и на Соединенные Штаты.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта затягивается из-за позиции главы киевского режима Владимира Зеленского, в то время как российский лидер Владимир Путин "готов заключить сделку".