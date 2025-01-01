Россиянам разрешили безвизовые поездки еще в одну страну

С 27 января начнет действовать соглашение между правительствами России и Мьянмы о взаимной отмене визовых требований для граждан указанных государств. Об этом рассказали в понедельник, 19 января, в российском Министерстве иностранных дел.

Как пояснило ведомство на своем официальном сайте, благодаря этому соглашению россияне смогут въезжать в Мьянму и оставаться там без визы до 30 дней при каждом посещении. Главное условие — целью въезда не должно являться постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу.

При этом суммарный срок безвизового пребывания россиян в Мьянме не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Аналогичные права получат граждане Мьянмы при въезде и пребывании в России.

Однако еще в апреле 2025 года авиакомпания Myanmar Airways International прекратила прямые рейсы в Россию из-за низкой загрузки и землетрясения, обрушившегося на азиатскую страну. Представитель новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков подтвердил, что "загрузка была не очень высокая", но выразил надежду на возобновление рейсов.

В октябре эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин заявил в интервью "Российской газете", что Мьянма не готова конкурировать за российского туриста с соседями — с тем же Вьетнамом, которому прочили рекорд по итогам завершившегося в 2025 году туристического сезона на азиатском направлении. Специалисты не ждут всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, но допускают, что ситуацию могло бы изменить открытие прямых рейсов из Москвы и масштабная позитивная рекламная кампания.