Мультфестиваль с мастер-классом Алины Загитовой пройдет на катках Москвы 1 февраля

На Южном катке в олимпийском комплексе "Лужники", катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца" 1 февраля состоится мультфестиваль, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Департамент спорта Москвы приглашает жителей и гостей столицы на масштабный зимний спортивный праздник для всей семьи – мультфестиваль. Он пройдет 1 февраля на Южном катке в олимпийском комплексе "Лужники", а также на катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца". Мероприятие продолжит серию тематических фестивалей на городских ледовых площадках и объединит активный отдых, культуру семейного досуга и атмосферу популярных мультфильмов", – сказано в сообщении.

Программа в "Лужниках" начнется в 14:30. Центральным событием станет мастер-класс олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой. Кроме того, на лед выйдут ростовые персонажи и мультгерои, которые пригласят всех принять участие в совместных играх, викторинах и веселых эстафетах.

Программа фестиваля на катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца" начнется в 16:00. Здесь для гостей подготовили тематические конкурсы, викторины, диджей-сеты.

Участие в фестивале бесплатное, но требуется предварительная регистрация здесь.