Мать Лолиты Милявской шокировала народ своим видом: как можно было такое скрывать?!

В семье популярной певицы Лолиты Милявской радость. Ее матери исполнилось 83 года, но кто даст?! Известная артистка опубликовала в своем официальном телеграм-канале видео с именинницей, и народ ахнул: настолько хорошо выглядит родительница певицы.

"Я горжусь тобой. Ты мне дала Всё, а главное, умение принимать все, что надо пройти. В 79 ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями... Ты научила меня не бояться терять материальное. И спасибо Тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой, взяв на себя всю заботу о Евочке. И еще, ты всегда оказывалась права, хотя я много спорила))... Живи долго-долго!" - обратилась к имениннице с трогательным поздравлением Лолита.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в добрых пожеланиях и комплиментах матери Милявской, отметив не только их потрясающее сходство, но и моложавость и подтянутость 83-летней женщины. Другие удивились, как Лолита могла так долго скрывать родительницу, которая просто прекрасно выглядит.

Напомним, что несколько лет назад Лолита Милявская перевезла мать и дочь Еву из Киева в Россию, а потом - в Болгарию, где у артистки есть недвижимость.