Вице-премьер Италии поставил на место Макрона и Мерца: "Существуют две Европы"

Реакция лидеров европейских государств в отношении притязаний Соединенных Штатов на Гренландию наводит на некие мысли. Их высказал в понедельник, 19 января, вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Политик раскритиковал нескоординированность заявлений и действий представителей Евросоюза и отдельных государств, входящих в интеграционное объединение, в свете заявлений властей США о намерении прибрать к рукам Гренландию.

По мнению Сальвини, "существуют две Европы: одна, управляемая Парижем и Берлином, и другая, в которой представлены самые разумные, самые осмотрительные и самые открытые к диалогу европейские страны".

Во вторую категорию итальянский вице-премьер включил и собственную страну, "которая, к счастью, не посылает солдат туда-сюда каждые пятнадцать минут", сообщает РИА Новости.

Ранее европейских коллег поднял на смех министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он заявил, что действия лидеров стран Европы больше смешат, чем впечатляют или пугают: "15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев — мне это кажется началом анекдота".

Про анекдотичность политики Евросоюза высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Чиновница прокомментировала в своем Telegram-канале заявление чиновника ЕС, который посетовал на недостаток шуток в публичных заявлениях, который якобы "плохо отражается на возможности донесения европейского послания до публики". По мнению Захаровой, это "с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС", наблюдая за которой "и без юмора обхохочешься".

Не удержался от едкого комментария и зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как отметил политик, подразумевая Макрона, "галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными". Вслед за этим Медведев поинтересовался, чем Европа может ответить Соединенным Штатам.