Три десятка младенцев пострадали от отравления в детсаду Иерусалима

Массовое отравление в детском саду в Иерусалиме: от воздействия опасного вещества пострадали около 30 младенцев. Как сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля, двое детей находятся в критическом состоянии.

По данным израильского портала Ynet, полиция совместно с пожарными работают над безопасной эвакуацией здания. Населению настоятельно рекомендуется избегать этого района. Бригады скорой помощи оказывают помощь и направляют в городские больницы пострадавших. Двум четырехмесячным младенцам, которые находятся в критическом состоянии, проводят сердечно-легочную реанимацию.

Полиция Израиля сообщила, что причиной отравления стало некое опасное вещество. Предполагают, что горючее вещество выделилось при нагревании в комнате.