Принц Гарри заставил больного раком Карла III выбирать: "Или я, или Уильям!"

Герцог Сассекский готовится к большому событию — в 2027 году его главный проект "Игры непокоренных" пройдет в Британии. Гарри еще в прошлом году отправил приглашение на открытие состязаний отцу, но король Карл III не спешит с ответом.

Принц заметно нервничает, ведь он планирует привезти на Игры всю семью, даже Лилибет и Арчи. Гарри очень важно, чтобы отец стоял рядом с ним во время открытия состязаний и показал, что герцог Сассекский все еще член королевской семьи. Но это точно не понравится Уильяму. По слухам из дворца, принц Гарри заставляет Карла III выбирать между ним и старшим братом.

По словам бывшего королевского корреспондента BBC Дженни Бонд, король скорей всего поддержит Гарри, ведь "Игры непокоренных" являются величайшим достижением принца.

"Это великое дело Гарри и его величайшее достижение, и любой отец хотел бы поддержать своего сына, когда Игры приходят в Великобританию. Но это не просто для короля, к сожалению для него, Гарри и Уильям разругались навсегда", — отметила эксперт.

Бонд подтвердила, что младший сын поставил Карла III перед выбором. "Гарри сказал: "Или я, или Уильям!" Это может стать классическим случаем, когда отцу приходится выбирать между своими воюющими сыновьями. Мы можем только представить, как себя будет чувствовать Уильям, когда Карл III публично поддержит Игры и Гарри", — поделилась корреспондент.

Принц Уильям в последние пару лет стал ключевой фигурой во дворце. Он заменял борющегося с раком отца на важных мероприятиях, а когда коварную болезнь выявили у Кейт Миддлтон, не впал в отчаяние и продолжил исполнять свои королевские обязанности. Уильям — главная опора Карла III, но он категорически против примирения с Гарри. Принц Уэльский уверен, что своим поведением его младший брат ускорил уход не только их дедушки принца Филиппа, но и королевы Елизаветы II.