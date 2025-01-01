Глава МИД Японии признался, что соскучился по Лаврову

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признался, что ему не хватает общения с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал в понедельник, 19 января, депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

Японский парламентарий, который посещал Россию с 25 по 27 декабря 2025 года, рассказал ТАСС, что во время этой поездки передал российским официальным лицам мнения и высказывания некоторых политиков в Японии.

Так, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который прежде поддерживал хорошие доверительные отношения с Сергеем Лавровым, рассказал, что "всегда скучает по этому". Эти слова японского министра были переданы заместителю Лаврова Андрею Руденко, когда в декабре он принимал депутата из Страны восходящего солнца.

Кроме того, Мунэо Судзуки перед поездкой в Россию поинтересовался мнением главы японского кабмина Санаэ Такаити о перспективах российско-японских отношений. Высказывания премьер-министра были переданы заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву, а также представителям МИД России.

При этом в ноябре 2025 года генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара пригрозил, что Токио может предпринять меры по ситуации на Украине, исходя из того, какие из них будут эффективны для установления мира. Так политик прокомментировал возможность введения новых рестрикций против России.