Фон дер Ляйен уличили в рытье могилы для ЕС

Президент США Дональд Трамп едва ли изменит свои намерения относительно Гренландии после заявлений председателя Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен - а вместе с ней и Европа – роют себе могилу своей позицией, считает немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц.

Известный под псевдонимом Ким Дотком предприниматель написал в соцсети Х прокомментировал резкие высказывания фон дер Ляйен в адрес Трампа. Глава Еврокомиссии заявила о солидарности Европы на фоне притязаний США.

Как стало известно ранее, лидеры стран Евросоюза обсуждают президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в групповом чате. Ким Дотком выразил благодарность европейским лидерам: по его словам, руководители ЕС показали всему миру, что они несерьезные игроки на международной арене.