Экс-глава МИД Украины Кулеба разозлил украинцев нелепым советом на фоне энергокризиса

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал шквал гневных комментариев от соотечественников, предложив им на фоне критической ситуации в энергетике обедать в ресторанах.

Политик в соцсетях призвал украинцев поддержать отечественный малый и средний бизнес, поскольку "ему сейчас тяжелее всего" из-за отключений электроэнергии.

В связи с этим Кулеба дал жителям Украины инструкцию: "Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн".

Возмущенные интернет-пользователи напомнили Кулебе, что без электричества сидят не только бизнесмены, но и обычные люди, причем у многих пятую часть зарплаты съедают платежи за коммунальные услуги.

Советы экс-министра многие сочли лицемерными, напомнив, что он весьма далек от рядовых граждан и их проблем: "Как будто два разных мира" (цитаты по "Известиям").

Ранее сообщалось, что введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине означает, что при распределения электроэнергии приоритет получат больницы, военные объекты, водоканал, объекты критической инфраструктуры. Рядовым украинцам предложили смириться с "временным снижением комфорта" ради стабильности системы.

Тем временем на Украине массово закрываются супермаркеты. Магазины не могут продолжать работу из-за отсутствия энергоснабжения. С вынужденными закрытиями торговых точек, в частности, сталкиваются жители Киева и Киевской области.