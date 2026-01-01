Россиян "порадовали" двойным подорожанием ЖКУ в 2026 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 годы повысят в два этапа. С 1 января они уже повысились для всех регионов, это связано с ростом НДС, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В беседе с "Парламентской газетой" депутат рассказала, что второй, более значительный пересмотр запланирован на 1 октября. Тогда власти утвердят экономически обоснованные показатели для каждого отдельного региона.

Еще одни фактором роста, по словам Разворотневой, станет изменение налогового законодательства. Снижается планка для применения упрощенной системы налогообложения и отменяются льготы по страховым взносам. В результате может подорожать содержание общего имущества. А сроки оплаты за ЖКУ сдвигаются с 10-го на 15-е число месяца.