Королева раскрыла правду о Николаеве после 25 лет молчания: Проскуряковой это не понравится

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись 25 лет назад. После краха брака они долгое время не общались друг с другом и старались избегать публичных встреч. Но в последние пару лет отношения между бывшими супругами заметно потеплели, они пережили давние обиды.

Накануне Николаев отметил 66-летие. Королева не осталась в стороне и впервые за долгое время публично обратилась к бывшему мужу. В своем поздравлении исполнительница хита "Желтые тюльпаны" раскрыла правду о Николаеве, мол, он еще создаст нечто грандиозное.

"Лично по моим ощущениям, уникальный талант Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что в скором времени мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное. Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные! Я от души этого желаю!!! Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь!!" — написала Королева на своей странице в соцсети.

Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из самых ярких пар 90-х. Музыка, которую они создали вместе, до сих пор популярна. Интересно, что для своей третьей жены Юлии Проскуряковой Николаев не смог написать ничего и близко похожего на те хиты, что он создал для Королевой.

По слухам, Проскурякова ревнует. Якобы потепление в отношениях бывших супругов очень не нравится Юлии.