В "деле Долиной" поставлена окончательная точка. Итоги оглушительного скандала

Утром к дому, где находится бывшая квартира Ларисы Долиной, приехал отряд спецназа Федеральной службы судебных приставов. Под окнами в этот момент уже дежурили четыре десятка журналистов.

"Вывезли все личные вещи, остались только предметы мебели, которые были оговорены в приложении к договору купле-продажи, все мирно. Мы довольны сегодняшним днем. Все закончилось", - сообщила Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье.

Народная артистка должна была освободить жилплощадь и передать ключи новой владелице еще 30 декабря. Но вывозить имущество начали только за день до окончания срока. Дальше время тянули как могли. Эта скандальная история обросла мемами. Пользователи даже вспомнили знаменитую киноленту "Ирония судьбы" и предложили заменить на народную артистку главного героя Лукашина. Другие были уверены - певица просто так не съедет. По мнению других пользователей, Долина могла бы отдать ключи от квартиры разве что американскому президенту.

Ссылаясь на то, что вещи якобы вывезти не успевают, представители Долиной продолжали откладывать встречу. Крайний срок был назначен на 5 января. И тишина. Артистка пропала. А потом нашлась в Абу-Даби.

Грустить о потере квартиры Долина решила не в Москве, а у бассейна, потягивая кальян и греясь на солнце. В Объединенных Арабских Эмиратах, как выяснили журналисты, обманутая мошенниками певица не экономила. Проживала в элитном пятизвездочном отеле, где стоимость номеров начинается от 80 тысяч рублей в сутки. Ее комната повышенной комфортности и олл-инклюзив - около 2 миллионов. Видимо, так проще пережить потерю жилплощади. Хотя ее адвокат Мария Пухова сегодняшний день называет и своей победой.

"Большая победа, спустя несколько недель мы наконец-таки смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры. С 5 января мы неоднократно предлагали принять квартиру, забрать ключи, но получали отказы по тем или иным основаниям", - сказала она.

Какие основания могут быть у людей, которые полтора года отстаивали свое право на приобретенную пятикомнатную квартиру в центре Москвы? Полина Лурье прошла не один суд, чтобы доказать – она законно приобрела квадратные метры, заплатив 112 миллионов рублей. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и элитное жилье продавала, находясь под мощным психологическим воздействием. Адвокат народной артистки неустанно повторяла - денежные средства должны возвращать те, кто их получил. Мол, эти самые мошенники. В итоге сделку раз за разом признавали недействительной. Спас общественный резонанс. Зрители даже начали сдавать билеты на концерты Долиной. А любое появление на сцене - игнорировать.

В середине декабря Верховный суд присудил вернуть квартиру покупательнице. Этот прецедент уже называют "делом Долиной". Ключи адвокату Лурье представитель артистки отдала добровольно, акт составлен.