Зеленский назвал самые проблемные по энергетике регионы Украины

"Энергетический селектор" по ситуации в энергосекторе Украины провел глава киевского режима. Владимир Зеленский назвал регионы с самой тяжелой ситуацией в этой сфере.

Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, сложнее всего с энергетикой в Киеве и области - в частности, в Белой Церкви, Василькове и Борисполе. Не менее тяжелая ситуация сложилась в Харькове и области, в Запорожье и Днепропетровской области. Большие проблемы на энергообъектах Черниговской, Сумской и Одесской областей.

Зеленский сообщил, что в Киев из других регионов были привлечены дополнительные ремонтные бригады. Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции.