Отец раскрыл подробности смерти 23-летней блогерши Карины Штерн: за 10 месяцев сгорела от рака

Карина Штерн скончалась 18 января. Девушке было 23 года. Как рассказал отец блогерши, ее сгубил рак.

Штерн узнала страшный диагноз — альвеолярная рабдомиосаркома — три года назад. Карина стойко переносила изматывающее лечение, иногда жаловалась на боль и невозможность встать с кровати, но не опускала руки. Блогер вела активный образ жизни. И меньше чем за год девушка смогла справиться с заболеванием. Медики объявили, что наступила ремиссия.

Однако спустя полтора года болезнь вернулась с новой силой. На этот раз рак был агрессивнее, не поддавался лечению. Карина боролась 10 месяцев, но болезнь оказалась сильнее.

"18.01.2026. Пишет папа Кариночки. Ей было всего 23. Эта дата навсегда останется в нашей памяти, сегодня утром нашей девочки не стало с нами, она была очень сильной и мужественной. Несмотря на диагноз, она заряжала всех и все вокруг своей энергией и позитивом", — объявил отец Штерн Михаил.

Мужчина отметил, что Карина была для многих примером, она воодушевляла людей с таким же диагнозом. "Она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты. Но рак оказался сильнее. Она была настоящим бойцом", — поделился папа блогерши.

Похоронят Карину в Барнауле. Дату и время проведения гражданской панихиды родители пообещали сообщить позднее.