Москвичей предупредили о самых холодных выходных

Самым холодным днем четвертой волны морозов в Москве станет воскресенье. Затем температура будет постепенно повышаться до самого конца января, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в Telegram, начиная с четверга морозы в мегаполисе вновь начнут крепнуть – днем уже не выше –6…-8 градусов. В пятницу в формирование метеоусловий вмешается барический гребень сибирского антициклона, способствуя появлению прояснений.

Температура начнет падать более активно – ночью 23 января около -15, днем -10…-12 градусов, а в субботу - 11…-13 градусов. Еще холоднее будет в воскресенье: под утро – -18…-20°, а после полудня - от 13 до 15 градусов ниже ноля.