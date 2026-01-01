Сбор заявок на конкурс плакатов "Время смыслов" продлили до конца февраля

Организаторы Всероссийского конкурса современного плакатного искусства "Время смыслов" имени героя России Сергея Ефремова объявили о продлении срока подачи заявок. Авторы из разных регионов страны, а также из-за рубежа смогут отправить свои работы до 28 февраля 2026 года.

Организован конкурс по инициативе добровольческого отряда "Тигр" и арт-проекта журнала "Судьба" при поддержке аппарата полномочного представителя президента России и Фонда развития социальных инициатив.

Как рассказали организаторы, уникальность проекта заключается в сочетании советских плакатов, известных своей социальной силой, с современными технологиями, включая использование искусственного интеллекта вместе с классическими техниками. Участники могут представить работы по номинациям "Наша Победа", "СВОи", "Семья", "Дети против киберугроз", "Независимость, равноправие, дружба" и другим.

