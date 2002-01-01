Екатерина Климова покинула Россию с сыном от Петренко

Екатерина Климова — многодетная мама. Четверых детей она родила от разных мужей. Первенец Елизавета появилась на свет в 2002 году от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней — в браке с Игорем Петренко, а малышку Беллу артистка родила от третьего супруга, актера Гелы Месхи.

Климова остается востребованной актрисой, ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Но при этом Екатерина старается уделять максимум внимания каждому ребенку. На днях стало известно, что звезда российского кино покинула страну и взяла с собой Корнея. В компании сына Климова улетела в отпуск.

Свой отъезд Екатерина не скрывает, в личном блоге она разместила фото с сыном на фоне океана и рассказала, что прилетела в одну из азиатских стран. "Мы с Корнеем во Вьетнаме. Здесь очень большой и красивый пляж, я, пожалуй, такого не видела", — поделилась впечатлениями актриса.

На фото Климова выглядела довольной. А Корней уже успел позагорать, у мальчика заметно обгорел нос.

Напомним, Екатерина Климова и Игорь Петренко сыграли свадьбу 1 декабря 2004 года и прожили вместе почти 10 лет. Актриса родила мужу двоих сыновей Матвея и Корнея.

После развода Петренко продолжил навещать детей, но в какой-то момент из-за финансовых трудностей перестал платить алименты. К 2024 году долг артиста перед бывшей женой превысил 10 миллионов рублей.

Когда в новом браке у Игоря родились три дочери, он попытался через суд снизить сумму выплат на содержание сыновей, но получил отказ. Пришлось Петренко искать деньги и выплачивать долг.